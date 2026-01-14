  2. জাগো জবস

৩ জেলায় জনবল নিয়োগ দেবে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৯ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
৩ জেলায় জনবল নিয়োগ দেবে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘সেন্টার ম্যানেজার (এভিপি-ভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। চট্টগ্রাম, ঢাকা ও সিলেট জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ইম্পেরিয়াল ব্যাংকিং ডিভিশন

পদের নাম: সেন্টার ম্যানেজার (এভিপি-ভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
৪০ কর্মী নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ, ৩০ বছরেও আবেদনের সুযোগ
নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদে ১০১ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২ টাকা
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৫৭ জনকে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

৫৭ জনকে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

জনবল নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জনবল নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

৩২০ কর্মী নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

৩২০ কর্মী নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ