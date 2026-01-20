  2. জাগো জবস

অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে এসবিএসি ব্যাংক

প্রকাশিত: ০২:৫০ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডে (এসবিএসি) ‘চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই সিএ/সিএমএ/সিএফএ অথবা এমবিএ/এমবিএম/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড (এসবিএসি)
বিভাগের নাম: আইসিসি ডিভিশন

পদের নাম: চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিএ/সিএমএ/সিএফএ অথবা এমবিএ/এমবিএম/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড (এসবিএসি) আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

