অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে আকিজ মটরস
আকিজ মটরস লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: অটোমোবাইল সার্ভিস
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (অটোমোবাইল/পাওয়ার/ইলেক্ট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল)
অভিজ্ঞতা: ৩-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আকিজ মটরস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
