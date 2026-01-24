কর্মী নিয়োগ দেবে নাদিয়া ফার্নিচার, কর্মস্থল ঢাকা

  2. জাগো জবস

প্রকাশিত: ০৩:৩৯ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
নাদিয়া ফার্নিচার লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

নাদিয়া ফার্নিচার লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। শুধমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: নাদিয়া ফার্নিচার লিমিটেড
বিভাগের নাম: ইন্টেরিয়র ডিজাইন

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএ (আর্কিটেকচার)
অভিজ্ঞতা: ৪-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মালিবাগ)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে নাদিয়া ফার্নিচার লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

