আরএফএল গ্রুপে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ

প্রকাশিত: ০৮:২৫ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
আরএফএল গ্রুপে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ
আরএফএল গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৩০ বছর বয়স হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড প্ল্যানিং, ফুটওয়্যার

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং/টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৪৫ বছর
কর্মস্থল: নরসিংদী, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আরএফএল গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

