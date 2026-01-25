  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৮ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
নিয়োগ দেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন
আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: রিটেইল লোন অপারেশনস

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

এমটিও নিয়োগ দিচ্ছে আরএফএল, লাগবে না অভিজ্ঞতা

এমটিও নিয়োগ দিচ্ছে আরএফএল, লাগবে না অভিজ্ঞতা

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস

ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া

ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া