  2. জাগো জবস

অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, বেতন ৫০ হাজার

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসিতে নিয়োগ। ফাইল ছবি

দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসিতে ‘ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। মাসিক বেতন ৫০ হাজার থেকে ৬৫ হাজার টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ডিজিটাল ব্যাংকিং

পদের নাম: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৫০,০০০-৬৫,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

