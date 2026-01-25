  2. জাগো জবস

অফিসার নিয়োগ দেবে মধুমতি ব্যাংক, ১৮ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৪ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
মধুমতি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

মধুমতি ব্যাংক পিএলসিতে ‘জুনিয়র ফিল্ড অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ১৮ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মধুমতি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এজেন্ট ব্যাংকিং

পদের নাম: জুনিয়র ফিল্ড অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৬ মাস
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ১৮-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

