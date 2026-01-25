অফিসার নিয়োগ দেবে মধুমতি ব্যাংক, ১৮ বছর হলেই আবেদন

অফিসার নিয়োগ দেবে মধুমতি ব্যাংক, ১৮ বছর হলেই আবেদন
মধুমতি ব্যাংক পিএলসিতে ‘জুনিয়র ফিল্ড অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ১৮ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মধুমতি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এজেন্ট ব্যাংকিং
পদের নাম: জুনিয়র ফিল্ড অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৬ মাস
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
২৮৫ জনকে নিয়োগ দেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি
৪০ কর্মী নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ১৮-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
১০৩ জনকে নিয়োগ দেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
৯ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
১৮ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ