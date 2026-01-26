  2. জাগো জবস

ব্র্যাকে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৮ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
ব্র্যাকে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা
ব্র্যাকের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক
বিভাগের নাম: ডাটা অ্যানালাইটিকস, মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম

পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সিএসই/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ব্র্যাক আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

এমটিও নিয়োগ দিচ্ছে আরএফএল, লাগবে না অভিজ্ঞতা

এমটিও নিয়োগ দিচ্ছে আরএফএল, লাগবে না অভিজ্ঞতা

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস

ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া

ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া