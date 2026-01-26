শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যাল

শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যাল
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) ১১টি পদে ১৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: খুলনা
অনলাইনে আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদন করার পর আবেদনপত্র প্রিন্ট করতে হবে। প্রিন্ট করা কপি এবং অন্যান্য কাগজপত্র ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
ডাকযোগে আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট), খুলনা-৯২০৩।
আবেদন ফি: জনতা ব্যাংক পিএলসি, কুয়েট শাখা এর মাধ্যমে ১-৪ নং পদের জন্য ১০০০ টাকা, ৫-১০ নং পদের জন্য ৮০০ টাকা, ১১ নং পদের জন্য ৫০০ টাকা জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে টাকা জমার রশিদ অবশ্যই পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ