  2. জাগো জবস

শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যাল

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৩ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)। ছবি: ফাইল ছবি

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) ১১টি পদে ১৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: খুলনা

অনলাইনে আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদন করার পর আবেদনপত্র প্রিন্ট করতে হবে। প্রিন্ট করা কপি এবং অন্যান্য কাগজপত্র ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

ডাকযোগে আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট), খুলনা-৯২০৩।

আবেদন ফি: জনতা ব্যাংক পিএলসি, কুয়েট শাখা এর মাধ্যমে ১-৪ নং পদের জন্য ১০০০ টাকা, ৫-১০ নং পদের জন্য ৮০০ টাকা, ১১ নং পদের জন্য ৫০০ টাকা জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে টাকা জমার রশিদ অবশ্যই পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

