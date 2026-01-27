৪ পদে নিয়োগ দেবে বিকেএসপি, আবেদন ফি ২০০ টাকা

৪ পদে নিয়োগ দেবে বিকেএসপি, আবেদন ফি ২০০ টাকা
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি) ৪টি পদে ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডাকযোগে অথবা সরাসরি আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফি বাবদ ২০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: বিকেএসপি, সাভার, ঢাকা
বয়স: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর
আবেদনপত্র সংগ্রহ: বিকেএসপির ওয়েব সাইট বিকেএসপি থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের ঠিকানা: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।
আবেদন ফি: প্রতিটি পদের জন্য ২০০ টাকা উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডের যে কোনো শাখায় মহাপরিচালক, বিকেএসপির অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে। আবেদনপত্রে সঙ্গে টাকা জমার রশিদ অবশ্যই পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ডাকযোগে অথবা সরাসরি অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
এমআইএইচ