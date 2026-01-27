  2. জাগো জবস

৪ পদে নিয়োগ দেবে বিকেএসপি, আবেদন ফি ২০০ টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:১৯ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি) ৪টি পদে ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডাকযোগে অথবা সরাসরি আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফি বাবদ ২০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: বিকেএসপি, সাভার, ঢাকা

বয়স: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর

আবেদনপত্র সংগ্রহ: বিকেএসপির ওয়েব সাইট বিকেএসপি থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

আবেদন ফি: প্রতিটি পদের জন্য ২০০ টাকা উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডের যে কোনো শাখায় মহাপরিচালক, বিকেএসপির অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে। আবেদনপত্রে সঙ্গে টাকা জমার রশিদ অবশ্যই পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ডাকযোগে অথবা সরাসরি অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬

এমআইএইচ

