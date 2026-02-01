ঢাকায় নিয়োগ দেবে বেঙ্গল গ্রুপ, থাকছে না বয়সসীমা

ঢাকায় নিয়োগ দেবে বেঙ্গল গ্রুপ, থাকছে না বয়সসীমা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমএসসি/বিএসসি অথবা এমবিএস/এমএসএস ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
বিভাগের নাম: প্রোকিউরমেন্ট, মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রিজ
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসসি/বিএসসি (ইইই) অথবা এমবিএস/এমএসএস
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ