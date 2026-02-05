আড়ংয়ে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা

আড়ংয়ে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা
পোশাক প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠান আড়ংয়ে ‘সহকারী’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি অথবা সমমান পাস হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী থাকবে প্রভিডেন্টফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবনবীমা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আড়ং
বিভাগের নাম: স্টোর
পদের নাম: সহকারী
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আড়ং আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ