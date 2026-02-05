শিক্ষক নিয়োগ দেবে গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ

শিক্ষক নিয়োগ দেবে গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ
গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজে ‘প্রভাষক’ পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, অভিজ্ঞ এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ
বিষয়ের নাম: পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উচ্চতর গণিত
পদের নাম: প্রভাষক
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা স্নাতক। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, অভিজ্ঞ এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা (৯ম গ্রেড) ও প্রচলিত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: গাজীপুর
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ করে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদনপত্রের প্রিন্ট কপিসহ খামের উপর পদের নাম ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা: অধ্যক্ষ, গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, বিওএফ, গাজীপুর সেনানিবাস, গাজীপুর-১৭০৩।
আবেদন ফি: অধ্যক্ষ, গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ বরাবর সোনালী ব্যাংক, বিওএফ গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট শাখার অনুকূলে প্রভাষক পদের জন্য ৭০০ টাকার অফেরতযোগ্য ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে। টাকা জমার রশিদ অবশ্যই আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ