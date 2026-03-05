  2. জাগো জবস

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩৬ পিএম, ০৫ মার্চ ২০২৬
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে (এমটিবি) ‘ইউনিট হেড’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি)
বিভাগের নাম: ইসলামিক হোলসেলস ব্যাংকিং ডিভিশন

পদের নাম: ইউনিট হেড
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কর্মী নেবে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি, আবেদন ফি ২০০

কর্মী নেবে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি, আবেদন ফি ২০০

জনবল নিচ্ছে এসবিএসি ব্যাংক, ৫৫ বছরেও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিচ্ছে এসবিএসি ব্যাংক, ৫৫ বছরেও আবেদনের সুযোগ

১৭ অফিসার নেবে পূবালী ব্যাংক, ৩৩ বছর বয়সেও আবেদন

১৭ অফিসার নেবে পূবালী ব্যাংক, ৩৩ বছর বয়সেও আবেদন