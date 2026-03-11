ওয়ালটনে নিয়োগ, কর্মস্থল গাজীপুর

ওয়ালটনে নিয়োগ, কর্মস্থল গাজীপুর
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে ‘আর্কিটেক্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ব্যাচেলর ইন আর্কিটেকচার ডিগ্রিধারী হতে হবে। গাজীপুর জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি
পদের নাম: আর্কিটেক্ট
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর ইন আর্কিটেকচার
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৭ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ