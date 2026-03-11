৩১ অফিসার নেবে ডেকো ফুডস, ফ্রেশার প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডেকো ফুডস লিমিটেডে ‘সেলস অফিসার (এসও)’ পদে ৩১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএস ডিগ্রিধারী অথবা এইচএসসি পাস হতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ডেকো ফুডস লিমিটেড
পদের নাম: সেলস অফিসার (এসও)
পদসংখ্যা: ৩১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএস অথবা এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: ২ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, ৩৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ১৯ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ডেকো ফুডস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৩ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ