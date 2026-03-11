  2. জাগো জবস

৩১ অফিসার নেবে ডেকো ফুডস, ফ্রেশার প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ১১ মার্চ ২০২৬
ডেকো ফুডস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডেকো ফুডস লিমিটেডে ‘সেলস অফিসার (এসও)’ পদে ৩১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএস ডিগ্রিধারী অথবা এইচএসসি পাস হতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ডেকো ফুডস লিমিটেড

পদের নাম: সেলস অফিসার (এসও)
পদসংখ্যা: ৩১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএস অথবা এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: ২ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ১৯ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ডেকো ফুডস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

