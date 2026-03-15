রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে নিয়োগ, বেতন ৭০ হাজার টাকা

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে নিয়োগ, বেতন ৭০ হাজার টাকা
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে ‘কোঅর্ডিনেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমএসসি/এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন ৭০ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
বিভাগের নাম: প্রোকিউরমেন্ট
পদের নাম: কোঅর্ডিনেটর
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসসি/এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৮-১০ বছর
বেতন: ৭০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ