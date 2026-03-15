রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে নিয়োগ, বেতন ৭০ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৪ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৬
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে ‘কোঅর্ডিনেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমএসসি/এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন ৭০ হাজার টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
বিভাগের নাম: প্রোকিউরমেন্ট

পদের নাম: কোঅর্ডিনেটর
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসসি/এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৮-১০ বছর
বেতন: ৭০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

