ডিবিএল গ্রুপে নিয়োগ, কর্মস্থল ময়মনসিংহ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৮ পিএম, ১৯ মার্চ ২০২৬
ডিবিএল গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপে ‘ইঞ্জিনিয়ার/সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী থাকতে হবে। ময়মনসিংহ জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ডিবিএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: টেক্সটাইল

পদের নাম: ইঞ্জিনিয়ার/সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (এমই)
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ময়মনসিংহ (ভালুকা)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ডিবিএল গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

আরও পড়ুন  

ফ্রেশার প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

ফ্রেশার প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি নেবে প্রাইম ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি নেবে প্রাইম ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জনবল নিচ্ছে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

জনবল নিচ্ছে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ