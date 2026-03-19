ডিবিএল গ্রুপে নিয়োগ, কর্মস্থল ময়মনসিংহ

ডিবিএল গ্রুপে নিয়োগ, কর্মস্থল ময়মনসিংহ
বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপে ‘ইঞ্জিনিয়ার/সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী থাকতে হবে। ময়মনসিংহ জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ডিবিএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: টেক্সটাইল
পদের নাম: ইঞ্জিনিয়ার/সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (এমই)
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ময়মনসিংহ (ভালুকা)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ডিবিএল গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
