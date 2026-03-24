এসএসসি পাসে জনবল নেবে যমুনা গ্রুপ, থাকছে না বয়সসীমা

এসএসসি পাসে জনবল নেবে যমুনা গ্রুপ, থাকছে না বয়সসীমা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান যমুনা গ্রুপে ‘এসি সার্ভিস টেকনিশিয়ান’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা অথবা এইচএসসি/এসএসসি পাস হতে হবে। যে কোনো বয়সের চাকরি প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা গ্রুপ
পদের নাম: এসি সার্ভিস টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা অথবা এইচএসসি/এসএসসি
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে যমুনা গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
আবেদনের শেষ সময়: ৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এএসএম