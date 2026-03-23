ম্যানেজার নেবে ওয়ালটন প্লাজা, এইচএসসি পাসেও আবেদন

ম্যানেজার নেবে ওয়ালটন প্লাজা, এইচএসসি পাসেও আবেদন
ওয়ালটন প্লাজায় ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি/ডিপ্লোমা পাস অথবা স্নাতক/সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন প্লাজা
পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৫ বছর
কর্মস্থল: টাঙ্গাইল
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়ালটন প্লাজা আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ