ম্যানেজার নেবে ওয়ালটন প্লাজা, এইচএসসি পাসেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২২ পিএম, ২৩ মার্চ ২০২৬
ওয়ালটন প্লাজার লোগো। ফাইল ছবি

ওয়ালটন প্লাজায় ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি/ডিপ্লোমা পাস অথবা স্নাতক/সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন প্লাজা

পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৫ বছর
কর্মস্থল: টাঙ্গাইল

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়ালটন প্লাজা আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

