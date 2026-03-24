  2. জাগো জবস

সিনিয়র অফিসার নেবে ওরি ব্যাংক, স্নাতক পাসেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪০ পিএম, ২৪ মার্চ ২০২৬
ওরি ব্যাংক বাংলাদেশ। ফাইল ছবি

ওরি ব্যাংক বাংলাদেশের বিভিন্ন শাখায় ‘সিনিয়র অফিসার/প্রিন্সিপাল অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওরি ব্যাংক

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার/প্রিন্সিপাল অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওরি ব্যাংক আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

