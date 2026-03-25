অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, এইচএসসি পাসেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ২৫ মার্চ ২০২৬
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে নিয়োগ। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৯৪তম বিএএফএ কোর্সে ‘অফিসার ক্যাডেট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। এইচএসসি পাসের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন। বয়স সাড়ে ১৬ বছর হলেই প্রার্থীরা আবেদনের যোগ্য হবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
কোর্সের নাম: ৯৪তম বিএএফএ কোর্স
পদের নাম: অফিসার ক্যাডেট

যোগ্যতার বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বেতন: ১০,০০০ টাকা (প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়)

বয়স: ২৩ জুন ২০২৬ তারিখে সাড়ে ১৬-২২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে হলফনামা গ্রহণযোগ্য নয়।
বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত

শারীরিক যোগ্যতা
পুরুষের উচ্চতা কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি, বুকের মাপ ৩২ ইঞ্চি, সম্প্রসারণ ২ ইঞ্চি
নারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬২ ইঞ্চি, বুকের মাপ ২৮ ইঞ্চি, সম্প্রসারণ ২ ইঞ্চি।
ওজন বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী
চোখের মাপ ৬ বাই ৬ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ বিমান আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি: ১০০০ টাকা

সম্ভাব্য যোগদানের তারিখ: ২৩ জুন ২০২৬

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ এপ্রিল ২০২৬

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

