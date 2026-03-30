  2. জাগো জবস

৪০ কর্মী নিয়োগ দেবে মীনা বাজার, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩৪ পিএম, ৩০ মার্চ ২০২৬
মীনা বাজারের লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশের অন্যতম সুপার শপ মীনা বাজারে ‘ক্যাশিয়ার/সেলসম্যান’ পদে ৪০ কর্মী নিয়োগ করা হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি অথবা এইচএসসি পাস হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মীনা বাজার
বিভাগের নাম: শোরুম

পদের নাম: ক্যাশিয়ার/সেলসম্যান
পদসংখ্যা: ৪০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৯,০০০-১০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ১৮-২৮ বছর
কর্মস্থল: নোয়াখালী, নোয়াখালী (সদর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মীনা বাজার আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে নিয়োগ, ২১ বছর হলেই আবেদন

১০০ জনকে নিয়োগ দেবে আরএফএল, লাগবে না অভিজ্ঞতা

২০ জনকে নিয়োগ দেবে বিপিএটিসি, এসএসসি পাসেও আবেদন

