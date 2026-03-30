অফিসার নিয়োগ দেবে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ৩০ মার্চ ২০২৬
অফিসার নিয়োগ দেবে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসিতে ‘চিফ লিগ্যাল অফিসার (এসএভিপি-এসভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এলএলবি অথবা এলএলএম ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: চিফ লিগ্যাল অফিসার (এসএভিপি-এসভিপি)
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি অথবা এলএলএম
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে নিয়োগ, ২১ বছর হলেই আবেদন

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে নিয়োগ, ২১ বছর হলেই আবেদন

১০০ জনকে নিয়োগ দেবে আরএফএল, লাগবে না অভিজ্ঞতা

২০ জনকে নিয়োগ দেবে বিপিএটিসি, এসএসসি পাসেও আবেদন