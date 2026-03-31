বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ১৭ জনের নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ১৭ জনের নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ১১টি পদে ১৭ জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ এপ্রিল বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। এসএসসি পাসের চাকরি প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
বয়স: ২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-৩ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৪-৯ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ১০-১১ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
আবেদন শুরু: ২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ সকাল ৯টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ