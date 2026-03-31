২০ ম্যানেজার নেবে মিনিস্টার, ফ্রেশার প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রিধারী অথবা ডিপ্লোমা পাস হতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড
পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/স্নাতক/ডিপ্লোমা
অভিজ্ঞতা: ১-৫ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৮ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ