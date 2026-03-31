২০ ম্যানেজার নেবে মিনিস্টার, ফ্রেশার প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫৪ পিএম, ৩১ মার্চ ২০২৬
মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রিধারী অথবা ডিপ্লোমা পাস হতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড

পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/স্নাতক/ডিপ্লোমা
অভিজ্ঞতা: ১-৫ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৮ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

