অফিসার নেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, ৪৫ বছরেও আবেদন
বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘আরএম/কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (জুনিয়র অফিসার টু সিনিয়র অফিসার)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এএলএম (ব্র্যাঞ্চ/সাব ব্র্যাঞ্চ)
পদের নাম: আরএম/কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (জুনিয়র অফিসার টু সিনিয়র অফিসার)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ