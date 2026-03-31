১০৩ জনকে নিয়োগ দেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৬ টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৯ পিএম, ৩১ মার্চ ২০২৬
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিয়োগ। ফাইল ছবি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ‘অফিস সহায়ক’ পদে ১০৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১ মে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি পাস হতে হবে। আবেদন ফি ৫৬ টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

বয়স: ১ মে ২০২৬ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইডের মাধ্যমে ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১ মে ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

আরও পড়ুন  

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে নিয়োগ, ২১ বছর হলেই আবেদন

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে নিয়োগ, ২১ বছর হলেই আবেদন

১০০ জনকে নিয়োগ দেবে আরএফএল, লাগবে না অভিজ্ঞতা

১০০ জনকে নিয়োগ দেবে আরএফএল, লাগবে না অভিজ্ঞতা

২০ জনকে নিয়োগ দেবে বিপিএটিসি, এসএসসি পাসেও আবেদন

২০ জনকে নিয়োগ দেবে বিপিএটিসি, এসএসসি পাসেও আবেদন