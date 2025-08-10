  2. আইন-আদালত

দুদকের মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো সাবেক এমপি এনামুলকে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩২ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
এনামুল হক/ফাইল ছবি

দুই হাজার দুইশ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করায় মানিলন্ডারিংয়ের মামলায় রাজশাহী-৪ আসনের সাবেক এমপি এনামুল হককে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত।

রোববার (১০ আগস্ট) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

দুদকের জিআর শাখার কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, এদিন এনামুলকে আদালতে হাজির করে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। পরে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা এ মামলার সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা নেই দাবি করে জামিন আবেদন করে। রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটররা জামিনের বিরোধিতা করেন। পরে শুনানি শেষে বিচারক গ্রেফতার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। একইসঙ্গে জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর রাজশাহী-৪ আসনের সাবেক এমপি এনামুল হককে ঢাকার আদাবর থেকে গ্রেফতার করে র‌্যাব। ২৩ সেপ্টেম্বর রাজশাহী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক হাদিউজ্জামান তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

গত ২৮ এপ্রিল রাজশাহী-৪ আসনের সাবেক এমপি এনামুল হকের বিরুদ্ধে দুদকের সহকারী পরিচালক মিনহাজ বিন ইসলাম বাদী হয়ে দুটি মামলা করেন। এর মধ্যে একটি মামলায় আজ তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, আসামি এনামুল হক জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে ১৮ কোটি ৮ লাখ ২৮ হাজার ৯২ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন ও দখলে রেখেছেন। পাশাপাশি তিনি ও তার প্রতিষ্ঠানগুলোর নামে পরিচালিত ২২টি ব্যাংক হিসাবে ২০০৭ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়ে মোট ২২৩৯ কোটি ১৫ লাখ ৮৬ হাজার ৬০২ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন।

অন্যদিকে, এনামুল হকের সহধর্মিণী তহুরা হকও তার স্বামীর সহায়তায় ৭ কোটি ৯৫ লাখ ৭ হাজার ৮২৭ টাকার জ্ঞাত আয়ের উৎসবিহীন সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। তার ২টি ব্যাংক হিসাবে ৩ কোটি ৪০ লাখ ১৬ হাজার টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

