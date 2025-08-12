  2. আইন-আদালত

হাইকোর্টে জামিন পেলেন অভিনেত্রী শমী কায়সার

প্রকাশিত: ০১:৫৮ এএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
অভিনেত্রী শমী কায়সার

জুলাই আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর উত্তরায় হত্যাচেষ্টার ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় অভিনেত্রী শমী কায়সারকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার (১০ আগস্ট) হাইকোর্টের বিচারপতি এএসএম আবদুল মবিন ও বিচারপতি মো. জাবিদ হোসেন সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। তবে সোমবার (১১ আগস্ট) জামিনের বিষয়টি জানিয়েছেন আইনজীবীরা।

২০২৪ সালের ৪ আগস্ট উত্তরার আজমপুর এলাকায় উত্তরা পূর্ব থানার অন্তর্গত এলাকায় বিক্ষোভ চলাকালে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা গুলি চালায়। ওই সময় টঙ্গী সরকারি কলেজের ছাত্র জুবায়ের হাসান ইউসুফসহ আরও অনেকে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন।

পরে ২২ আগস্ট জুবায়ের থানায় গিয়ে ১১ জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরও ১৫০ থেকে ২০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা করেন। শমী কায়সারও ওই মামলার আসামি ছিলেন। গত বছরের ৫ নভেম্বর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শমী কায়সারকে উত্তরার সেক্টর-৪-এর বাসা থেকে আটক করে। পরদিন তাকে এ মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

