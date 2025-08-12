ছাত্র আন্দোলন
গুলি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেন সাবেক ডিএমপি কমিশনার
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত বছরের ১৮ জুলাই ঢাকা মহানগরীতে আন্দোলনকারীদের ওপর সরাসরি গুলি করতে ওয়্যারলেস বার্তায় নির্দেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এই ওয়্যারলেস বার্তা ট্রাইব্যুনালে জমা দিয়েছে প্রসিকিউশন।
জানা গেছে, ওয়্যারলেস বার্তায় হাবিবুর রহমান বলেন, আমাদের সব অফিসার যে যেখানে আছেন ডিউটি করছেন, আমাদের নিজের জীবন ও সম্পদ রক্ষা, অফিস আদালত রক্ষা, জনগণের জীবন-সম্পদ রক্ষা করার জন্য আপনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। আমি বারবার বলেছি, নির্দেশ দিয়েছি, আপনাদের স্বাধীনতা দিয়েছি- যেখানে যেমন সিচুয়েশন সেভাবে আপনারা করবেন। আপনারা নিলিং পজিশনে গিয়ে হাঁটু গেঁড়ে, কোমরের নিচে আপনারা গুলি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনবেন। ওভার।
গণঅভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় ৬ জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গত ১১ আগস্ট সূচনা বক্তব্য দেন চিফ প্রসিকিউটর। তার বক্তব্যে ওই অডিও রেকর্ডের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় অডিওটি ট্রাইব্যুনালে জমা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এই মামলায় এখন পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে তিন জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য দিয়েছেন।
