  2. আইন-আদালত

সুপ্রিম কোর্টে ইয়াবা-মদ-হেরোইনসহ একজন আটক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
সুপ্রিম কোর্টে ইয়াবা-মদ-হেরোইনসহ একজন আটক
সুপ্রিম কোর্টে মাদকসহ আটক খন্দকার হাফিজুর রহমান/ছবি সংগৃহীত

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের এজলাসকক্ষের সামনে থেকে মাদকসহ খন্দকার হাফিজুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকালে এনেক্স ভবনের সামনে তল্লাশি চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

তার কাছ থেকে চার পিস ইয়াবা, এক বোতল মদ, সিগারেটের ভেতর লুকানো হেরোইন, চারটি মোবাইল ফোন এবং বেশ কয়েকটি গ্যাসলাইট উদ্ধার করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের স্পেশাল অফিসার মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোছাইন জাগো নিউজকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তি আদালতের ভেতরে অবৈধ মাদকসহ প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে জানা গেছে, মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার শ্রীপুর গ্রামের খন্দকার আব্বাস উদ্দিনের ছেলে খন্দকার হাফিজুর রহমান। তাকে এনেক্স ভবনের দ্বিতীয় তলার করিডোর থেকে মাদকসহ আটক করেন এসবি সদস্যরা।

এফএইচ/বিএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।