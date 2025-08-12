সুপ্রিম কোর্টে ইয়াবা-মদ-হেরোইনসহ একজন আটক

সুপ্রিম কোর্টে ইয়াবা-মদ-হেরোইনসহ একজন আটক
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের এজলাসকক্ষের সামনে থেকে মাদকসহ খন্দকার হাফিজুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকালে এনেক্স ভবনের সামনে তল্লাশি চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
তার কাছ থেকে চার পিস ইয়াবা, এক বোতল মদ, সিগারেটের ভেতর লুকানো হেরোইন, চারটি মোবাইল ফোন এবং বেশ কয়েকটি গ্যাসলাইট উদ্ধার করা হয়।
সুপ্রিম কোর্টের স্পেশাল অফিসার মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোছাইন জাগো নিউজকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তি আদালতের ভেতরে অবৈধ মাদকসহ প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে জানা গেছে, মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার শ্রীপুর গ্রামের খন্দকার আব্বাস উদ্দিনের ছেলে খন্দকার হাফিজুর রহমান। তাকে এনেক্স ভবনের দ্বিতীয় তলার করিডোর থেকে মাদকসহ আটক করেন এসবি সদস্যরা।
