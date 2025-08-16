বিচার বিভাগ সংস্কার বাস্তবায়ন কমিটির আত্মপ্রকাশ
সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার এ এফ এম আবদুর রহমানকে আহ্বায়ক ও সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার ওমর ফারুককে সদস্য সচিব করে ৩১ সদস্যের ‘বিচার বিভাগ সংস্কার বাস্তবায়ন কমিট’ ঘোষণা করা হয়েছে।
রাজধানীর সেগুনবাগিচার একটি রেস্টুরেন্টে সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান সংরক্ষণ কমিটির আয়োজনে অ্যাডভোকেট শাহ আহম্মেদ বাদলের সভাপতিত্বে আইনজীবীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বুধবার (১৩ আগস্ট) বিচার বিভাগ সংস্কার বাস্তবায়ন কমিটি ঘোষণা করা হয় বলে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) জাগো নিউজকে জানান নতুন ঘোষিত কমিটির সদস্য সচিব ও সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার ওমর ফারুক।
সিনিয়র অ্যাডভোকেট সৈয়দ মামুন মাহবুবের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক বিচারপতি সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার এ এফ এম আব্দুর রহমান, অ্যাডভোকেট ফারুক আহম্মেদ, সিনিয়র অ্যাডভোকেট এ বি এম ওয়ালিউর রহমান, সিনিয়র অ্যাডভোকেট মোহাম্মাদ হোসেন লিপু, অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম তালুকদার রাজা, অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার ওমর ফারুক, অ্যাডভোকেট নুরে এরশাদ সিদ্দিকী ও অ্যাডভোকেট শেখ রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।
সভায় সংস্কার কমিশন কতৃক সুপারিশকৃত সংস্কারের বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় সুপ্রিম কোর্ট বারের ভোট নিয়ে দারুন অনিয়ম এবং জোর করে বার দখল করার বিষয়ে আলোচনা হয় । সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন ও সুপ্রিম কোর্ট বারের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিচার বিভাগ সংস্কার বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে একটি প্রেশার গ্রুপ সৃষ্টির ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করা হয়।
তারা জানান, সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার এ এফ এম আবদুর রহমানকে আহ্বায়ক ও সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার ওমর ফারুককে সদস্য সচিব করে ৩১ সদস্যের বিচার বিভাগ সংস্কার বাস্তবায়ন কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- অ্যাডভোকেট ফারুক আহম্মেদ, অ্যাডভোকেট ওয়ালিউর রহমান, অ্যাডভোকেট মোহাম্মাদ হোসেন লিপু, অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম খন্দকার, অ্যাডভোকেট মো. ইয়ারুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট শেখ রফিকুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট হুমায়ন কবির, অ্যাডভোকেট খালেদ আহম্মেদ, অ্যাডভোকেট শরীফ আব্দুল্লাহ, অ্যাডভোকেট নুরে এরশাদ সিদ্দিকী, ব্যারিসটার মহিউদ্দিন ইউসুফ,ব্যারিস্টার নাসিম খান, অ্যাডভোকেট তাকসিন রানা, অ্যাডভোকেট হাসান তারিক চৌধুরী, অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম তালুকদার রাজা, অ্যাডভোকেট রেজাউল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল মামুন রানা, অ্যাডভোকেট মতিয়ার রহমান ও অ্যাডভোকেট রেজাউল ইসলাম রিয়াজ।
এফএইচ/এএমএ/জেআইএম