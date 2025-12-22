ধানের শীষের বিজয়ে ঐক্য জরুরি: আসলাম চৌধুরী

ধানের শীষের বিজয়ে ঐক্য জরুরি: আসলাম চৌধুরী
ধানের শীষ আপনাদের ছিল, আছে, থাকবে ইনশাল্লাহ। ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। ভেদাভেদ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার বিকল্প নেই। এমন দাবি করেছেন চট্টগ্রাম-৪ সীতাকুণ্ড, আকবর শাহ-পাহাড়তলী (আংশিক) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী এফসিএ।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিকেলে ফৌজদারহাটস্থ বাসভবনে নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিমকালে তিনি এসব কথা বলেন।
আসলাম চৌধুরী বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান গণতন্ত্র উন্নয়ন সমৃদ্ধির যে আধুনিক রাজনীতি শুরু করেছিলেন, বাংলাদেশের সাবেক সফল তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী খালেদা জিয়া সেটিকে আঁকড়ে ধরে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বলেই দেশের মানুষ তাকে আপসহীন উপাধি দিয়েছেন।
তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ২৫ ডিসেম্বর দেশে আসার দিনটিকে ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় করে রাখতে পুরো দেশ আজ উন্মুখ হয়ে আছে। ইনশাল্লাহ আগামীতে তারেক রহমানের নেতৃত্বে উন্নয়ন সমৃদ্ধির অনন্য নজির স্থাপন করবে বাংলাদেশ।
বিএনপি নেতা মোহাম্মদ মোরসালিনের সঞ্চালনায় ও ডা. কমল কদরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক মঞ্জুরুল আলম মঞ্জু, বিএনপি নেতা জহুরুল আলম জহুর, ইউসুফ নিজামী, জাকির হোসেন, সালেহ আহম্মদ সলু, মাইনুদ্দিন চৌধুরী, রেহান উদ্দিন প্রধান, রফিক আহম্মদ, মাহবুবুল আলমসহ চট্টগ্রাম-৪ নির্বাচনি এলাকার বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা।
