  2. আইন-আদালত

সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫২ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়নি

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি। আদালত পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য ৩ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করেছেন।

রোববার (১৭ আগস্ট) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর বিচারক মো. জাকারিয়া হোসেনের আদালত নতুন এ তারিখ ধার্য করেন।

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর বেঞ্চ সহকারী জাহিদুর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, আজ মামলার প্রথম সাক্ষ্যগ্রহণের দিন। এদিন মামলার বাদী সাক্ষ্য দিতে না আসায় সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি। পরে বিচারক এ মামলার পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য ৩ সেপ্টম্বর তারিখ ধার্য করেন।

এর আগে গত ১৭ জুলাই এ মামলায় সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। একইসঙ্গে ১৭ আগস্ট সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য দিন ধার্য করেন।

সারাদেশে ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান চলাকালে ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর সম্রাট ও তার সহযোগী তৎকালীন যুবলীগ নেতা এনামুল হক ওরফে আরমানকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ২০২২ সালের ২২ আগস্ট সম্রাটের জামিন মঞ্জুর করেন আদালত।

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০১৯ সালের ১২ নভেম্বর সম্রাটের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। মামলায় ২ কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়।

পরের বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর এ মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় দুদক। অভিযোগপত্রে সম্রাটের বিরুদ্ধে ২২২ কোটি ৮৮ লাখ ৬২ হাজার ৪৯৩ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়।

এমআইএন/এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।