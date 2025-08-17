স্ত্রী-মেয়েসহ সাবেক হুইপ স্বপনের সম্পদ জব্দের আদেশ

স্ত্রী-মেয়েসহ সাবেক হুইপ স্বপনের সম্পদ জব্দের আদেশ
জয়পুরহাট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, তার মেয়ে নুযাইমা মাহমুদ ও স্ত্রী মেহবুবা আলমের নামে থাকা বিপুল পরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ জব্দ এবং শেয়ার অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
রোববার (১৭ আগস্ট) এ আদেশ দেন ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত।
আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপনের জব্দকৃত স্থাবর সম্পদের মূল্য ২ কোটি ৮০ লাখ টাকা। এ ছাড়া, তার নামে থাকা বিভিন্ন ব্যাংকের হিসাবে ১৬ লাখ ১৯ হাজার ৮৫৯ টাকা এবং ২ কোটি ২২ লাখ ২৩ হাজার ৯০০ টাকা অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
তার স্ত্রীর মেহবুবা আলমের নামে থাকা ২ কোটি ৯৫ লাখ ২০ হাজার টাকা মূল্যের স্থাবর ও ৭৭ লাখ ৮৭ হাজার ৬০০ টাকা মূল্যের অস্থাবর সম্পদ এবং তার মেয়ের নামে থাকা ১৫ লাখ ৬৩ হাজার ৮০০ টাকা মূল্যের বিনিয়োগ অবরুদ্ধে আদেশ দিয়েছেন আদালত।
এছাড়াও, সাবেক সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আশরাফ খানের স্ত্রী আফরোজা সুলতানার নামে থাকা ২ কোটি ২৮ লাখ ৭৮ হজার ১৯০ টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পদ জব্দেরও আদেশ দেন আদালত।
এমআইএন/এএমএ/এমএস