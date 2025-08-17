  2. আইন-আদালত

খেলাপি ঋণের মামলা

শাহজালাল ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান সাজ্জাতুজ জুম্মা কারাগারে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৫ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান সাজ্জাতুজ জুম্মা

 

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ মামলায় ল্যান্ডমার্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান সাজ্জাতুজ জুম্মাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এর আগে, শনিবার (১৬ আগস্ট) গুলশান থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করে।

রোববার (১৭ আগস্ট) ব্যাংকটির একাধিক কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সূত্র জানায়, সাজ্জাতুজ জুম্মা ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসির দিলকুশা শাখার বিনিয়োগ গ্রাহক ছিলেন। ঋণ খেলাপির দায়ে ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে এনআই অ্যাক্টে মামলা দায়ের করে। ওই মামলায় আদালত তাকে এক বছরের কারাদণ্ড ও তিন কোটি টাকা জরিমানা করেন। বর্তমানে তার খেলাপি বিনিয়োগের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৪১ কোটি ২ লাখ টাকা।

সাজ্জাতুজ জুম্মা শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। তবে খেলাপি ঋণের কারণে পরবর্তীতে তাকে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ থেকে অপসারণ করা হয়।

