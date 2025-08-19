বার কাউন্সিলের এমসিকিউ পরীক্ষা ২৯ নভেম্বর
আগামী ২৯ নভেম্বর বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এনারোলমেন্ট আইনজীবী সনদ পারমিশন মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন (এমসিকিউ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সচিব (জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ কামাল হোসেন শিকদার সচিবের সই করা এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
আসন্ন হাইকোর্ট পারমিশন লিখিত পরীক্ষা এবং পরবর্তী এনরোলমেন্ট এমসিকিউ পরীক্ষা সংক্রান্ত ঘোষণা বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে- এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবগত করা যাচ্ছে যে, বার কাউন্সিলের বিগত স্মারক নম্বর-বিবিসি/এনরোল/২০২৫/এইচ.সি/১৫১০, গত ৩০ জুন মূলে ঘোষিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যেসব আইনজীবী অনলাইনে যথানিয়মে লিখিত পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী তথা পরীক্ষার প্রবেশপত্র অনলাইনে সংগ্রহ, পরীক্ষা-কেন্দ্রের তালিকা প্রভৃতি যথাসময়ে বার কাউন্সিলের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সবাই আরও অবগত করা যাচ্ছে যে, বার কাউন্সিলের পরবর্তী এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৯ নভেম্বর। উক্ত এমসিকিউ পরীক্ষার জন্য অনলাইনে নির্ধারিত লিঙ্কে আগামী ১ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ১ মাসব্যাপী ফরম পূরণ কার্যক্রম চলমান থাকবে।
এমসিকিউ পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক নতুন যেসব প্রার্থীর পিউপিলেজ সময়সীমা আগামী ৩১ সেপ্টেম্বর বা এর পূর্বে ছয় মাস পূর্ণ হবে তারা এবং একই সঙ্গে ওই দিন পর্যন্ত যেসব প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশনের পাঁচ বছর মেয়াদ বহাল থাকবে তারা অনলাইনে নির্ধারিত নিয়মে ফরম পূরণ ও ফি প্রদান করতে পারবেন।
পাঁচ বছর মেয়াদোত্তীর্ণ রেজিস্ট্রেশনধারী প্রার্থীদের বার কাউন্সিলের অনলাইন-রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়ে নিজ নিজ রেজিস্ট্রেশন হালনাগাদ করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে।
বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যেসব প্রার্থী বিগত ২৮ জুন অনুষ্ঠিত এনরোলমেন্ট লিখিত পরীক্ষায় পরীক্ষা-বিধি মোতাবেক দ্বিতীয়বারের মত অংশ গ্রহণ করে অনুত্তীর্ণ হবেন সেসব প্রার্থী এবং আসন্ন এনরোলমেন্ট মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষা-বিধি মোতাবেক তৃতীয়বারের মত অংশ গ্রহণ করে অনুত্তীর্ণ হবেন সেসব প্রার্থী এই দুই ধরনের প্রার্থীদের জন্য পরবর্তী এনরোলমেন্ট এমসিকিউ পরীক্ষার অনলাইন ফরম পূরণের জন্য ব্যবস্থা রাখা হবে।
পরীক্ষা সংক্রান্ত সব বিজ্ঞপ্তি বার কাউন্সিলের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে।
উল্লেখ্য, এই নোটিশে বর্ণিত পরীক্ষা আয়োজন সংক্রান্ত তারিখসমূহ যে কোনো অনিবার্য পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করার এখতিয়ার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। এনরোলমেন্ট কমিটির নির্দেশক্রমে, মোহাম্মদ কামাল হোসেন শিকদার সচিব (জেলা ও দায়রা জজ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিল।
এফএইচ/এনএইচআর/জেআইএম