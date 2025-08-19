  2. আইন-আদালত

ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর হাসানুল বান্নার অব্যাহতির আবেদন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৩ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর হাসানুল বান্নার অব্যাহতির আবেদন
অ্যাডভোকেট হাসানুল বান্না/ ছবি- সংগৃহীত

অসুস্থতাজনিত কারণ দেখিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন টিম থেকে অব্যাহতির আবেদন করেছেন অ্যাডভোকেট হাসানুল বান্না।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না চিফ প্রসিকিউটর বরাবর এ আবেদন জানান।

অপর প্রসিকিউটর (প্রশাসক) গাজী এম এইচ তামিম সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, চিফ প্রসিকিউটর তার আবেদন মঞ্জুর করে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন।

হাসানুল বান্না দীর্ঘদিন জন্ডিস ও লিভারজনিত রোগে আক্রান্ত বলেও জানান প্রসিকিউটর গাজী তামিম। তিনি বলেন, নিয়োগের পর মাত্র কয়েকদিন নিয়মিত অফিস করেন। এর পরই তার জটিল রোগ ধরা পড়ে। এর পর থেকেই তিনি ছুটিতে রয়েছেন।

