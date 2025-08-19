জবি ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শরিফুল কারাগারে
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার করা হত্যাচেষ্টা মামলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি ও আওয়ামী লীগ নেতা এফ এম শরিফুল ইসলামকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমানের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।
এদিন তাকে আদালতে হাজির করা হয়। এরপর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক মো. হুমায়ুন কবীর তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। আর আসামির আইনজীবী এম জাকির হোসেন জামিন চেয়ে শুনানি করেন।
অন্যদিকে, রাষ্ট্রপক্ষে আইনজীবী মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন জামিনের বিরোধিতা করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এর আগে সোমবার বিকেলে তাকে ওয়ারী থেকে গ্রেফতার করা হয়।
মামলার সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকাল গত বছরের ৩ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় মো. পলাশ হোসেন গুলিবিদ্ধ হন। পরে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। এ ঘটনায় গত ২০ এপ্রিল ভুক্তভোগী পলাশ নিজে বাদী হয়ে যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা করেন। এতে শেখ হাসিনাসহ ৯০ জনকে আসামি করা হয়। এ মামলায় ৩১ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি হলেন শরিফুল।
