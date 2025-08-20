ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের কমিটি বাতিল করে নতুন নির্বাচনের আদেশ

ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের কমিটি বাতিল করে নতুন নির্বাচনের আদেশ
ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের বর্তমান কমিটি বাতিল ঘোষণা করে দ্রুত নতুন করে নির্বাচনের আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।
এ সংক্রান্ত বিষয়ে দায়ের করা আবেদনের শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) হাইকোর্টের বিচারপতি মো. আকরাম হোসেন চৌধুরী ও বিচারপতি ফয়েজ আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত
বেঞ্চ এই আদেশ দেন।
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান আদেশের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।
সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মো. আব্দুল হাই জানান, ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের অনির্বাচিত বর্তমান কমিটি বাতিল ও নতুন করে নির্বাচনের আদেশ চেয়ে প্রেস ক্লাবের সদস্য ও জিয়া পরিষদের নেতা এম এ মোতালেব বাদী হয়ে গত ৮ জানুয়ারি হাইকোর্টে একটি রিট দায়ের করেন। ওই রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের অনির্বাচিত বর্তমান কমিটি বাতিল ও নতুন করে নির্বাচনের আদেশ কেন দেওয়া হবে না মর্মে গত ৯ মার্চ রুল জারি করেন হাইকোর্টের বিচারপতি মো. আকরাম হোসেন চৌধুরী ও বিচারপতি কেএম রাশেদুজ্জামান রাজার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ। পরে জারি করা রুলের দুই পক্ষের চূড়ান্ত শুনানি শেষে এই আদেশ দেন হাইকোর্ট।
ওইদিন আদালতে রিটকারীর পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান, অ্যাডভোকেট আব্দুল হাই ও অ্যাডভোকেট সীমা ইসলাম। অন্যপক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী মুহাম্মদ শিশির মনির।
ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবে কোনো নির্বাচন ছাড়াই গত ৫ জানুয়ারি এই কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করে। পরে নির্বাচনের দাবিতে সক্রিয়দের পক্ষ থেকে রিট আবেদন করা হয়। ওই রিটের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার হাইকোর্ট এই আদেশ দেন।
