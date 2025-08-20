জুলাই আন্দোলন
পুলিশ কর্মকর্তা সাজ্জাদের জামিন চেম্বারে স্থগিত
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনের মামলায় পুলিশ কর্মকর্তা সাজ্জাদ উজ জামানকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত। একই সঙ্গে তাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে রাষ্ট্রপক্ষের জামিন স্থগিতের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মো. রেজাউল হকের চেম্বার জজ আদালত এ আদেশ দেন।
এর আগে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) এই পুলিশ কর্মকর্তার জামিন নিয়ে জুলাই-আগস্টে আহতদের পরিবারের পক্ষে আন্দোলন হয় সচিবালয়ের সামনে। জুলাই আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থী ইমাম হাসান তাইমকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সম্প্রতি হাইকোর্ট থেকে জামিন পান যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক এসআই সাজ্জাদ।
সচিবালয়ের সামনে হওয়া আন্দোলনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জুলাই আহত পরিবারের ওপর হামলাকারী জামিনপ্রাপ্ত যাত্রবাড়ী থানার এসআই সাজ্জাদুর জামানকে গ্রেফতারসহ বেশ কিছু দাবি তুলে ধরা হয়।
আরও পড়ুন:
গুলি খেয়ে কাতরাচ্ছিল তাইম, উপভোগ করছিলেন পুলিশ কর্মকর্তারা
‘প্রথমে পুলিশের গালাগাল। ঠিক একটু পর দৌড় দিতে বলেই পায়ে গুলি চালানো হয়। পেছনে ফিরে তাকালে চালান আরেকটা গুলি। তবু ক্ষান্ত হননি। গুলিতে ঝাঁঝরা করে ফেলা হয় গোটা দেহ। রক্তাক্ত শরীরে বাঁচার আকুতি জানালেও বুক কাঁপলো না ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের। উল্টো ভ্যানে করে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে নিয়ে গোল হয়ে লাশের চারদিকে দাঁড়িয়ে ছয় থেকে সাতজন পুলিশ সদস্য মৃত্যু উপভোগ করেছিলেন। এমনকি পুলিশ সদস্যদের বুট জুতা দিয়ে মাড়িয়ে বিকৃত করে দেওয়া হয় শহীদ তাইমের মুখ ও চেহারা।’
এভাবেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে পুলিশের গুলিতে ভাই নিহত হওয়ার মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন শহীদ ইমাম হাসান তাইমের ভাই রবিউল আউয়াল। সোমবার (১৮ আগস্ট) জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে ১১তম সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেন তিনি। তার জবানবন্দি ও জেরা শেষ করা হয়েছে এদিন। এরপর আরও একজনের সাক্ষ্য শেষে মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য ২০ আগস্ট দিন ঠিক করেন ট্রাইব্যুনাল।
এফএইচ/এসএনআর/জেআইএম