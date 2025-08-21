অপহরণ-গুমের অভিযোগ দিলেন সাঈদীর মামলার সাক্ষী সুখরঞ্জন বালি
অপহরণ, নির্যাতন, আটক ও গুম করে ভারতের কারগারে আটক রাখার বিষয়ে চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ে অভিযোগ দাখিল করেছেন দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মামলার সাক্ষী সুখরঞ্জন বালি।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।
সুখরঞ্জন বালি জামায়াতের প্রয়াত নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মামলায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ছিলেন। তিনি ২০১২ সালের ৫ নভেম্বর ঢাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সামনের গেটের বাইরের চত্বর থেকে নিখোঁজ হন।
