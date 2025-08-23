রিমান্ড শেষে সাবেক মন্ত্রী মেনন-আনিসুল কারাগারে
জুলাই আন্দোলনের সময় রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় মেহেদী হাসান হত্যা মামলায় পাঁচদিনের রিমান্ড শেষে সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন ও সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।
শনিবার (২৩ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাকিবুল হাসান এ আদেশ দেন। এদিন তাদের আদালতে হাজির করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মো. কাউসার হুসাইন কারাগারে পাঠানোর আবেদন করেন। পরে আদালত সেটি মঞ্জুর করেন।
গত ২০ জানুয়ারি এ মামলায় তাদের পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। ২০ আগস্ট তাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ।
মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ১৮ জুলাই কমপ্লিট শাটডাউনে যাত্রাবাড়ী থানার কাজলা এলাকায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অংশ নেন মেহেদী হাসান। এসময় পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গুলিতে আহত হন তিনি। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সন্ধ্যা ৬টার দিকে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।
এমআইএন/এমএএইচ/জিকেএস