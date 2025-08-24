জজকোর্টে নামঞ্জুরের পর আসামির জামিন, ম্যাজিস্ট্রেটকে শোকজ
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে জামিন নামঞ্জুরের পরেও ডাকাতি ও বিস্ফোরক মামলায় আসামিকে জামিন দেওয়ার ঘটনায় ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসানকে শোকজ করা হয়েছে।
একইসঙ্গে এ ধরনের শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের কারণে কেন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা হবে না সাত কার্যদিবসের মধ্যে তার কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন। আজ (রোববার) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
রোববার (২৪ আগস্ট) আদালত সূত্র জানায়, কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়েছে, ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান গত ১ জুলাই কদমতলী থানার ৩৯৯/৪০২ পেনাল কোড ১৮৬০ তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৫ ধারার মামলায় আসামি মো. নাজমুলকে জামিনে মুক্তির আদেশ দেন। এই আসামির জামিন গত ১৭ জুন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে নামঞ্জুর করা হয়। মহানগর দায়রা জজ কর্তৃক জামিন নামঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও স্পর্শকাতর ডাকাতি ও বিস্ফোরক মামলার আসামি মো. নাজমুলকে মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে জামিনে মুক্তির আদেশ দিয়ে বিচার বিভাগীয় নৈরাজ্যের জন্ম দিয়েছেন মেহেদী হাসান। মহানগর দায়রা আদালত জামিন নামঞ্জুর করার কয়েক দিনের মাথায় একই আসামির জামিন দেওয়া বিচারিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি কাজ।
