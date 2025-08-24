অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে মিছিল, ২ ছাত্রলীগ নেতা কারাগারে
গত ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের দিন অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে মিছিল করায় পল্টন মডেল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের দুই নেতাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।
কারাগারে যাওয়া নেতারা হলেন- নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি আবু সামা ও পিরোজপুরের তেলিখালী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি মো. জাহিদুল ইসলাম।
রোববার (২৪ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হকের আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
এদিন আসামিদের আদালতে হাজির করে পুলিশ। মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির খিলগাঁও জোনাল টিমের পরিদর্শক আলমগীর হোসেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখি জামিন চেয়ে আবেদন করেন। তবে মামলার মূল নথি না থাকায় জামিন শুনানি হয়নি। পরে বিচারক আসামিদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়, গত ২৬ মার্চ ভোর ৫টা ২৫ মিনিটের দিকে রাজধানীর গুলিস্তানের গোলাপ শাহ মাজার এলাকা থেকে ৫০-৬০ জন মহান স্বাধীনতা দিবসকে কলুষিত করা, দেশের সার্বভৌমত্বকে আঘাত, মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াসে সক্রিয়ভাবে দেশবিরোধী প্রচারণায় মিছিল করে। তারা সরকারবিরোধী স্লোগানও দেয়। পরে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় গত ২৬ মার্চ পুলিশ বাদী হয়ে পল্টন মডেল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলাটি দায়ের করে।
