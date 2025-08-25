সামিট পরিবারের রিট খারিজ, ১৯১ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধই থাকছে
সামিট গ্রুপ ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ১৯১টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধই থাকছে। ব্যাংক হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত চেয়ে সামিট পরিবারের করা রিট খারিজ (রিজেক্টেড ফর ডিফল্ট) করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।
রোববার (২৪ আগস্ট) হাইকোর্টের বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
আদালতে এদিন দুদকের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী মাহমুদুল আরেফিন।
এর আগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ গত ৯ মার্চ সামিট গ্রুপ ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-ব্যক্তির ১৯১টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেন।
গত ৯ মার্চের আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সামিট গ্রুপ সংশ্লিষ্ট ১৫ ব্যক্তি হাইকোর্টে রিট করেন। রিটটি আদালতের আজকের কার্যতালিকায় শুনানির জন্য ওঠে।
এ সংক্রান্ত বিষয়ে আইনজীবী মাহমুদুল আরেফিন বলেন, শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রিটটি খারিজ করে দিয়েছেন। ফলে সামিট গ্রুপ ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-ব্যক্তির ১৯১টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধই থাকছে।
সামিট গ্রুপ সংশ্লিষ্ট ১৫ ব্যক্তির পক্ষে রিটকারী আইনজীবী কারিশমা জাহান বলেন, অনুসন্ধানকালে দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ ব্যাংক হিসাবগুলো অবরুদ্ধের আদেশ দেন। রিট আবেদনকারী ১৫ ব্যক্তি সামিট গ্রুপ সংশ্লিষ্ট, যাদের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ হয়েছে। রিট আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় আদালত রিটটি ‘রিজেক্টেড ফর ডিফল্ট’ করেছেন।
রিটটি পুনরুজ্জীবিত করতে হাইকোর্টে আবেদন করা হবে বলেও জানান এ আইনজীবী।
এফএইচ/এমকেআর