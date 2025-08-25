  2. আইন-আদালত

কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলি

ট্রাইব্যুনালে এএসআই চঞ্চল, অভিযোগ গঠনের শুনানি আজ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৬ এএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানীর রামপুরায় একটি ভবনের কার্নিশে ঝুলে থাকা এক তরুণকে গুলি এবং ওই এলাকায় আরও দুইজনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে আজ।

মামলায় গ্রেফতার এএসআই চঞ্চল সরকারকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) সকালে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয় তাকে।

ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে শুনানি হওয়ার কথা।

এর আগে, গত ৭ আগস্ট আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্র্যাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ফারুক আহমেদ ও সাইমুম রেজা তালুকদার আনুষ্ঠানিক অভিযোগটি ট্র্যাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার বরাবর দাখিল করেন। মামলায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ পাঁচজনকে আসামি করা হয়।

২০২৪ সালের ১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় আমির হোসেন নামের এক শিক্ষার্থী জুমার নামাজ শেষে বাসায় ফিরছিলেন। এসময় তিনি রামপুরা এলাকায় তার বাসার কাছাকাছি পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার মধ্যে পড়ে যান। এ সময় পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করে। প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে গিয়ে আমির আশ্রয় নেন একটি নির্মাণাধীন ভবনের চারতলায়।

তার ভাষ্য অনুযায়ী, বিক্ষোভকারীদের পিছু নিতে পুলিশও ওই ভবনের চারতলায় উঠে যায়। পুলিশ সদস্যরা তার দিকে অস্ত্র তাক করে বারবার নিচে লাফ দিতে বলেন। এক পুলিশ সদস্য তাকে ভয় দেখাতে কয়েক রাউন্ড গুলিও করেন। একপর্যায়ে ভয়ে আমির লাফ দিয়ে ভবনের রড ধরে ঝুলে পড়েন। ঠিক তখনই তৃতীয় তলা থেকে এক পুলিশ সদস্য তার পায়ে ছয়টি গুলি করেন। এরপর পুলিশ চলে গেলে দুই পা রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি ঝাঁপ দিয়ে কোনোরকমে তৃতীয় তলায় পড়েন।

ঘটনার প্রায় তিন ঘণ্টা পর এক শিক্ষার্থী ও দু’জন চিকিৎসক তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় এক হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান তিনি। রামপুরায় ওই একই দিনে ঘটনাস্থলের কাছেই আরও দু’জনকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ রয়েছে।

এর আগে, গত ২০ আগস্ট আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রামপুরায় ছাদের কার্নিশে ঝুলে থাকা আমির হোসেনসহ দুই ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যার মামলায় ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। অন্য তিন আসামি হলেন-খিলগাঁও জোনের সাবেক এডিসি মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার সাবেক ওসি মো. মশিউর রহমান ও সাবেক এসআই তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া।

এ ঘটনায় কার্নিশে ঝুলে থাকা আমির হোসেনকে গুলি করার অভিযোগে এএসআই চঞ্চল চন্দ্র সরকারকে চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। এর দুই দিন আগে, ২৬ জানুয়ারি রাতে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) একটি টিম।

