আদালতে পলককে লক্ষ্য করে ‘চোর-বাটপার’ উক্তি
জুলাই আন্দোলন চলাকালে ঢাকার কাফরুল থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত। সোমবার (২৫ আগস্ট) মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা এ আদেশ দেন।
এদিন, গ্রেফতার দেখানোর আদেশ শেষে আদালতের হাজতখানায় নিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন বিচারপ্রার্থী পলককে লক্ষ্য করে ‘চোর পলক, বাটপার’, ‘চুরি করেছিস, এবার বোঝ’ ইত্যাদি বলে কটূক্তি করতে থাকেন। পরে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় তাকে আদালতের হাজতখানায় নেওয়া হয়।
সোমবার পলককে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কাফরুল থানার এসআই মো. শাহ আলম। শুনানি শেষে পলকের আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখি বলেন, এই মামলার কোন যৌক্তিক গ্রাউন্ড নেই। কোনো ডকুমেন্টস নেই।
পলকের বিরুদ্ধে করা মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, গত বছরের ১৯ জুলাই মিরপুরে এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজ গেটের সামনে গুলিবিদ্ধ হন আব্দুল আলিম নামে এক ব্যক্তি। ওই সময় তার চোখে গুলি লাগে। দীর্ঘদিন চিকিৎসা শেষে গত ১ এপ্রিল তিনি মামলা দায়ের করেন।
